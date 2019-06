El PSG hauria refusat l'apropament del Barça per recuperar Neymar

El diari francès Le Parisien va informar ahir que el París Saint-Germain hauria refusat el primer apropament del FC Barcelona per recuperar el brasiler Neymar, després que el club francès contempli la seva sortida dos anys després de fitxar-lo. De tota manera, encara no hi ha cap oferta oficial de l'entitat barcelonista.

Segons el rotatiu, el president barcelonista, Josep Maria Bartomeu, va fer un primer contacte amb el PSG a través de diversos intermediaris, però s'hauria trobat amb la negativa d'un equip parisenc que no vol vendre Neymar dos estius després del serial que el va fer marxar de Barcelona.

El davanter va deixar el club per 222 milions d'euros, un traspàs rècord, però després de les successives desventures al Parc dels Prínceps ara voldria tornar, convençut que la seva decisió d'aleshores va ser un error.

Segons Le Parisien, «el Barça ho haurà d'intentar una altra vegada. Ara espera una posició pública i clara del jugador», tot i que aquest no té previst parlar amb els mitjans fins al proper 7 de juliol, quan finalitza la Copa Amèrica. El PSG no el vol vendre per menys del que en va pagar.