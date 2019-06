El Barça contracta Neto i completa el canvi de porters

El FC Barcelona va tancar ahir el canvi de cromos amb el València per tal de tancar la temporada amb guanys econòmics. Va fer oficial la contractació del porter brasiler Neto Murara, fins ara al conjunt de Mestalla, a canvi de 26 milions d'euros, més 9 en variables. Curiosament, la quantitat és idèntica als 35 milions d'euros del traspàs de Jasper Cillessen al València, però desglossats d'una manera que faciliten als blaugrana pagar dins d'un altre any comptable i, així, no veure's perjudicat aquesta temporada.

Per deixar clar el sobrecost que els dos clubs han pagat per aquest canvi de porters, el portal Transfermarkt els valora tots dos en 18 milions d'euros, una quantitat força més baixa. Amb els 35 milions d'una banda, i els 26+9 de l'altra, però, els comptes de totes dues entitats en surten sanejats.

Des del punt únicament esportiu, Neto, que abans d'arribar al València havia estat a la Juventus, la Fiorentina i l'Atlético Paranaense, signarà per quatre temporades i la seva clàusula de rescissió és de 200 milions d'euros. Ara mateix té 29 anys i el seu paper hauria de ser el mateix que el que tenia Cillessen, el d'esperar les baixes de Ter Stegen o els partits de la Copa del Rei per disposar de minuts.

Des del Barça se'l considera «imponent sota els pals. La seva alçada, de gairebé dos metres [en realitat en fa 1,90], combinada amb la seva agilitat, fan de Neto un porter que redueix l'amplitud de la porteria davant de la presència de qualsevol davanter.