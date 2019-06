Dos golejadors lideren l'Igualada HC

Sergi Pla i Jordi Méndez han format un eficient tàndem golejador el curs en què l'Igualada-Aigua de Rigat ha segellat una meritòria cinquena posició a l'OK Lliga. Entre ambdós han materialitzat 47 dels 99 gols arlequinats en la competició, és a dir, el 46,53%. La continuïtat a l'equip igualadí de la parella de davanters és un dels eixos fonamentals del projecte esportiu per a la temporada vinent, encapçalat pel nou tècnic Cesc Linares.



La metamorfosi d'un assistent

El vigatà Sergi Pla s'ha transmutat en un reconegut golejador en els últims exercicis. Als 30 anys, el curs 2016-17 va ser el segon màxim realitzador dels anoiencs a l'OK Lliga amb 20 gols, rere el portuguès Paulo Emanuel Garcia. El curs següent va millorar les seves prestacions i, amb 26 gols, va liderar la taula de golejadors arlequinats, un fet que ha repetit l'última temporada, en transformar 25 gols. Sergi Pla explicita que «no em considero un golejador, mai ho he estat. Això sí, he de reconèixer que des del meu fitxatge per l'Igualada, ara fa set temporades, he millorat els meus registres. Però no em considero un killer», insisteix.

El mig es va incorporar al projecte arlequinat la temporada 2012-13, als 26 anys, nou temporades després de debutar a l'OK Lliga amb el Club Patí Vic. En els exercicis següents, Sergi Pla va formar part d'una plantilla integrada per grans jugadors habituada a competir a la Lliga Europea i que va conquerir la Copa del Rei en dues ocasions (temporades 2008-09 i 2009-10) i dues Supercopes (2008 i 2009), però el club de la capital d'Osona no li va oferir la renovació l'estiu del 2012. «Va ser en una època de molts canvis. Es va optar per fer confiança a d'altres jugadors. Sovint, costa valorar la gent de casa. Llavors, l'Igualada em va donar l'oportunitat de créixer i consolidar-me», afirma.

En l'actualitat, el vigatà encara es defineix com «un jugador elèctric, que destaca per la velocitat, per la gosadia a l'hora d'encarar l'u contra u amb l'objectiu de desequilibrar les defenses rivals i de generar joc per a l'equip». Les causes del seu esclat golejador són cinc per a Sergi Pla: «L'experiència acumulada, la confiança dels tècnics Francesc Monclús i Ferran López, el fet de gaudir de molts minuts de joc, l'entesa i el bon treball de tot l'equip i la potenciació de la meva habilitat per penetrar».



Irromp un golejador consumat

Jordi Méndez, de 21 anys, ha completat la seva primera temporada com a jugador del primer equip arlequinat. L'igualadí es va iniciar en l'hoquei en línia a les Escolàpies. El dia en què el seu pare, exjugador de bàsquet pretès pel Club Joventut de Badalona, el va dur a veure el primer partit d'hoquei patins, la seva vocació esportiva va quedar segellada. Jordi Méndez va accedir a l'escola de patinatge de l'Igualada HC quan tenia 5 anys. Des de prebenjamí, Méndez va actuar com a davanter i va palesar un instint especial per excel·lir com a golejador. Va assolir un campionat de Catalunya benjamí i es va proclamar campió d'Espanya juvenil guiat per Francesc Fernández (temporada 2015-16).

Va debutar amb el primer equip a final del curs següent, a Manlleu, en un partit determinant per certificar la classificació dels anoiencs per a la Copa de la CERS. I ho va fer golejant. «Al descans perdíem per dos a u. Als set minuts de la represa, Tety Vives va recuperar una pilota en defensa, va conduir el contracop i em va assitir al segon pal per tal que fes l'empat de cullera, al primer toc», rememora. Els arlequinats es van imposar per 2 a 5.

L'exercici esportiu 2017-18, Jordi Méndez va compaginar el primer equip, amb el Nacional Catalana i el júnior. «A l'inici del curs, el tècnic Ferran López em va detallar tot un seguit d'aspectes defensius per millorar: la col·locació, mantenir l'adequada distància de marca, comunicar-me més amb els companys...».

Mentre s'esmerçava per convertir-se en un sòlid defensor, va fer 13 gols a l'OK Lliga i va debutar a la Copa de la CERS. Aquesta última temporada, Jordi Méndez afirma que «m'he trobat còmode i integrat en el joc de l'equip des de l'inici de la competició. En l'aspecte golejador, he anat de menys a més fins a mostrar el meu potencial». Méndez ha materialitzat 22 gols. Després de bigolejar a la pista del Reus, el 16 de març, va certificar tres hat-trick contra el Lleida Llista Blava, el Sant Cugat i el Calafell.

Les aptituds de Jordi Méndez es complementen amb les de Sergi Pla. «Soc un jugador d'àrea petita, d'aquells a qui agrada destorbar el porter i barallar-se per buscar o crear espais per tal que l'assisteixin. No soc un gran xutador ni un jugador de gols espectaculars. Senzillament, tinc instint de golejador», sentencia l'igualadí. El duet vol repetir o millorar xifres el proper exercici.