Espanya disputarà la final contra Alemanya

La selecció espanyola sub-21 de futbol disputarà dissabte la final de l'europeu de la categoria en derrotar França per 4-1. Mateta, en un controvertit penal, va avançar els francesos, però Marc Roca, Oyarzabal de penal, Dani Olmo i Borja Mayoral van reblar el resultat. El seu rival a la final serà Alemanya, que va patir per derrotar Romania per 4-2. Amiri va avançar els alemanys i, tot i els dos gols seguits del romanès Puscas, Waldschmidt, en dues ocasions, una de penal, i novament Amiri, van capgirar el resultat.