L'equip infantil del CH Acadèmia Igualada, subcampió a Sant Cugat

L'equip intantil masculí del Club Handbol Acadèmia Igualada va disputar, al pavelló Can Lobet de la Floresta, en les 27enes XXVII Jornades d'Handbol de Sant Cugat, organitzades per l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Handbol Club de Sant Cugat. Hi va haver 500 jugadors i jugadores dividits en 42 equips i en un total de 4 categories arribant així a les 12 hores ininterrumpudes de joc. Dins de la categoria infantil masculina, la victòria se la va emportar l'Handbol Sant Cugat, en derrotar a l'equip d'Igualada per una curta diferència.