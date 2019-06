El manresà Roger Riera firma pel NAC Breda de la Segona Divisió holandesa

Roger Riera, el defensa central manresà de 24 anys, ha decidit fer un canvi d'aires i començarà una nova etapa futbolística que el du fins a Holanda. En concret, serà a l'equip del NAC Breda, que milita a la Segona Divisió neerlandesa. Es tracta d'un equip que té molta tradició i que va perdre el seu lloc a Primera el 2015, després d'estar quinze anys a l'elit. El seu estadi, inaugurat el 1996, és el Rat Verlegh Stadion, amb una capacitat per a 16.400 espectadors. És un club de gran trajectòria que, fins i tot, havia jugat competicions europees.

El contracte de Riera és per un període de 2 temporades, amb opció a una de tercera si les dues parts hi estan interessades. Riera, en declaracions al web del seu nou equip, manifesta que «per a mi és un orgull fitxar per un club que és prou conegut, que té prestigi per la seva trajectòria. Em considero un jugador competitiu, que en tot moment vol donar el millor d'ell mateix. Espero contribuir per tal de posar el club el més amunt que sigui possible, allà on es mereix». Fa dues temporades, el NAC es va beneficiar de la col·laboració amb el Manchester City per tenir fins a quatre jugadors espanyols cedits pel club britànic que entrena el santpedorenc Pep Guardiola: Manu García, Angeliño, Pablo Marí i Paolo Fernandes.

Riera és un jugador sorgit del prolífic planter del Gimnàstic de Manresa i les seves bones aptituds el van dur al futbol base del Barça, i va ser-ne un dels jugadors més destacats. També va ser el capità de l'equip juvenil blaugrana, que es va proclamar, l'any 2014, campió de la UEFA Youth League, a Nyon, contra el Benfica, amb un gol des de mig camp que va marcar Munir. Després, Riera va estar dues temporades com a jugador en el filial del Nottigham Forest, un club anglès històric que va arribar a ser dos cops campió d'Europa (el 1979 i el 1980).

De tornada a l'Estat espanyol, Riera va estar dues temporades al filial del Celta de Vigo, lluitant per un ascens a la Segona Divisió que es va resistir. La seva última etapa ha estat al Vila-real B, on ha militat també a la Segona B, en el grup català.