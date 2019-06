El Torneig Handbol Sorra Ciutat d'Igualada se celebra amb molt èxit

El Club Handbol Igualada va ser l'organitzador del 21è Torneig Handbol Sorra Ciutat d'Igualada que va tenir el Parc de Valldaura com a seu. El torneig va ser una celebració dels vint anys que fa que l'handbol sorra té moments de protagonisme a la capital de l'Anoia. Per rememorar els primers anys del torneig, es va oferir participació sobretot a equips del CH Igualada i també als clubs més propers d'aquest esport. A més, al Campionat Obert hi van ser equips aficionats no federats.

Van ser prop de 20 equips els que hi van competir, dividits en 10 categories, i van disputar fins a 80 partits i van assolir així una durada de 12 hores. Tot plegat va ser un dia animat amb molt jovent com a públic i jugades espectaculars per part dels jugadors.

També es van fer partits de la categoria especial, on es destaca el paper de Pitufos Special A SAI CHI, Pitufos Special B SAI CHI i Cerdanyola. La jornada esportiva va concloure amb el lliurament de premis als equips guanyadors, amb Joan Alcoberro, delegat de la Federació Catalana d'Handbol a la Catalunya Central.

Finalment, des del CHI, es va fer un agraïment a totes les persones del club que hi van col·laborar i al gran suport de l'Ajuntament.