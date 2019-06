El Gimnàstic de Manresa juvenil ja té tècnic per substituir Ferran Costa, l'entrenador que va deixar l'entitat fa poc més d'una setmana per discrepàncies amb la coordinació del club. Adrià Talavera, un home de la casa, dirigirà un equip que en principi jugarà a la Lliga Nacional després de baixar des de la Divisió d'Honor aquesta passada temporada en una darrera jornada fatídica a Lleida.

En els anys, Talavera ha tingut diferents càrrecs al Gimnàstic de Manresa, destacant sobretot la seva tasca a la banqueta del cadet A a Divisió d'Honor. Aquesta passada campanya, precisament, no dirigia directament cap equip i portava una part del treball de coordinació al costat del Sergi Martínez. A més, també aquest darrer curs ha estat el caça-talents a Catalunya del Reial Madrid, després que el club blanc i el propi Gimnàstic de Manresa arribessin a un acord de col·laboració.

No només el juvenil A ha trobat inquilí per a la seva banqueta. També el cadet de Divisió d'Honor estrenarà tècnic. És tracta de Sergi Espejo, un entrenador reconegut que es va iniciar al Jabac de Terrassa, que va continuar a l'Espanyol i que aquest darrer anys ha estat al Girona. Està previst que Espejo formi part també de la coordinació del Nàstic.

El Reus renuncia a Divisió d'Honor

Quan ja fa unes setmanes el Gimnàstic juvenil va baixar de categoria es parlava de retenir la Divisió d'Honor en el cas que el Reus, amb molts problemes econòmics, hi renunciés. La renúncia reusenca ha arribat però no està gens clar que la plaça sigui per a l'entitat manresana. Per normativa, sembla que primer es premiarà un tercer ascens vingut de la Lliga Nacional, en aquest cas el Badalona (ja van pujar de forma directe la Damm i el Jabac). De oment, però, no hi ha res oficial.