Els Estats Units demostren el seu caràcter i deixen fora França

La selecció dels Estats Units, actual campiona del món, jugarà contra Anglaterra una de les semifinals del Mundial després de der-rotar França, el conjunt de casa, en el duel a priori més igualat dels quarts de final del torneig (1-2). Les americanes es van avançar als cinc minuts amb una falta directa llançada per Rapinoe que va passar per entremig de les cames de tothom abans d'entrar. Les americanes van tenir sempre el control i la mateixa Rapinoe va anotar el segon gol en aprofitar un contraatac conduït per Tobin Heath. En una acció a pilota parada, la central Renard va marcar per França i va provocar un final emocionant, però sense canvis.