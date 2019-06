Els jugadors del Manresa Alsina i Bellido fitxen pel Manlleu de Manel Sala

Dos components de la plantilla del Manresa, que aquesta temporada passada han aconseguit l'ascens a Tercera Divisió, Roger Alsina i Marcel Bellido, han estat presentants com a nous jugadors del Manlleu, equip de Primera Catalana. Es dona el cas que el que serà l'entrenador dels dos jugadors al club manlleuenc, Manel Sala, ha estat company com a jugador en el mateix Manresa. Sala va anunciar, fins i tot abans de cloure's la promoció d'ascens davant el Girona B, que penjava les botes i que volia provar sort com a tècnic, i ho farà a prop de casa seva.

Roger Alsina i Marcel Bellido no són els únics jugadors del Manresa que ho deixen. Marc Serra s'ha compromès amb el Berga de Primera Catalana i l'argentí Leandro Ramírez ha marxat al seu país. Han renovat Sergi Solernou, Joan Castanyer, Bernat Benito, Florent Reverdie, David Sánchez Ruano, Biel Rodríguez, Marc Cuello, Pol Busquets i Òscar Pulido.