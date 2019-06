L'Atlètic i el club blaugrana estarien negociant que l'arribada de Griezmann fos un traspàs

El diari Sport va informar ahir, en la seva edició digital, que l'Atlètic de Madrid i el Barça estarien negociant per tal que l'arribada d'Antoine Griezmann a l'entitat barcelonista, que no ha de trigar gaire a oficialitzar-se, sigui un traspàs i que els blaugrana no hagin de pagar la clàusula de rescissió, que a partir de dilluns passa de 200 a 120 milions d'euros.

Segons el rotatiu, el preu del jugador s'encariria, seguint aquesta fórmula, però el Barça s'asseguraria poder-lo pagar en terminis, mentre que de l'altra manera hauria d'abonar els diners al comptat i dipositar un xec a la seu de la Lliga de Futbol Professional.

A l'Atlètic de Madrid també l'interessa resoldre aquest tema com més aviat millor, ja que necessita diners per afrontar la contractació del prometedor davanter portuguès del Benfica Joao Félix, el substitut de Griezmann, pel qual haurà de pagar una quantitat també superior als cent milions.

Tenint en compte aquestes negociacions i també el fet que l'1 de juliol ja és aquí, el més normal és que Griezmann sigui jugador blaugrana la setmana que ve.



On encaixa, el fitxatge?

Molts aficionats es pregunten ara que on encaixa Griezmann en un esquema en què també hi hauria Messi, Suárez i Neymar. Si amb aquests tres, l'equip ja tenia problemes per defensar i que no es partís, i Neymar tenia dos anys menys dels 27 que té ara, amb Griezmann, que en té 28, no sembla que tots quatre puguin coexistir en un dibuix.

El problema per al Barça és que, a part que és un jugador que agrada a Valverde, l'arribada del francès ja està pactada des de fa mesos, abans que arribessin a imaginar que Neymar podria tornar. Des de la direcció esportiva es tracta de justificar els dos fitxatges com una manera d'evitar situacions com la darrera final de Copa, en què Suárez i Dembélé estaven lesionats i faltaven recursos ofensius. De tota manera, no sembla que la presència d'aquest pòquer d'estrelles, cap de les quals no acceptarà la suplència, quasi amb un joc que es pretén que sigui més de possessió, personificat amb l'arribada de De Jong. Amb Valverde qüestionat, si tots els fitxatges es confirmen serà interessant veure com el tècnic resol un puzle de grans dimensions.