L'equip estatal femení derrota la Gran Bretanya i passa ronda

La selecció espanyola femenina de bàsquet va assegurar-se ahir l'accés a la ronda següent de l'Eurobasket que es disputa a Letònia i Sèrbia en derrotar la Gran Bretanya per 67-59 en un partit força més disputat que el del dia anterior amb Ucraïna. La protagonista del partit va ser la pivot Astou Ndour, autora de 23 punts, amb 29 de valoració i només dues errades en tretze tirs de camp. El domini sota els taulers el va segellar Laura Nicholls, amb 11 punts més. També ahir, la selecció local, Letònia, va derrotar per 82-74 Ucraïna i va sumar la primera victòria de la competició. Espanya i Letònia s'enfrontaran demà, a les 17.30 hores, per tancar el grup.