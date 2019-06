Rafa Martínez posa el rumb cap a Bilbao

Rafa Martínez continuarà un any més en actiu, com a mínim, i el seu equip la propera lliga serà el Bilbao Basket. Només manca la signatura per rubricar un acord que en els darrers dies s'ha anat madurant. El santpedorenc s'ha decidit per un club que, malgrat el descens de fa dos anys, és un dels que té més tradició, té una afició molt fidel al pavelló de Miribilla i que, cal recordar, va ser subcampió de l'ACB en l'exercici 2010-11, va perdre la final amb el Barça.

Una vegada va quedar clar que Rafa Martínez (37 anys) deixaria un València Basket que no tenia previst renovar-lo, el bagenc es va situar en el mercat i ha tingut una sèrie de contactes. A més a més del Bilbao Basket, altres equips que han mostrat el seu interès per fitxar Martínez han estat el Betis i l'Iberostar Tenerife. El Baxi, que espera la continuïtat de Lundberg i té lligat Ryan Toolson, no s'hi ha adreçat. En espera que el jugador firmi el contracte, ahir el Bilbao Basket encara no va presentar la incorporació de Rafa Martínez i sí que va informar de la retirada del base Javi Salgado, que penjarà les sabatilles després d'una carrera llarga, a punt de fer els 39 anys. El València Basket també anunciava que el base francès Antoine Diot, de 30 anys i que ha estat al club quatre temporades, no continua a l'equip de la Fonteta.

Rafa Martínez explica a Regió7 que «la meva intenció és poder gaudir almenys d'una temporada més, jugar i gaudir del bàsquet. L'última temporada no ha estat pas bona en l'àmbit personal, i em vull treure l'espina». Martínez, com a capità del València Basket, va ser qui va aixecar l'Eurocup, però no va ser inclòs entre els convocats en el partit de tornada de la final. Lesionat als primers mesos de la temporada, a la lliga ha participat en 24 partits amb una mitjana en pista d'11 minuts i amb 67 punts convertits.

Onze anys i home rècord

Rafa Martínez deixarà el València Basket després d'onze campanyes en les quals ha aconseguit batre un munt de rècords. El jugador de Santpedor, amb 532 partits ACB (135 a Manresa i 397 a les files del València), és el 23è jugador amb més partits a la màxima categoria. Just al davant té el santjoanenc Román Montañez (541), el qual, com ell ara, també es va posar la samarreta del Bilbao Basket.

Martínez, amb 5 títols en total, és el jugador del València Basket que ha gaudit de més trofeus. Es tracta de la lliga ACB del 2017, de la Supercopa del 2018 i d'un total de tres Eurocups, els anys 2010, 2014 i 2019. Ha disputat el global de 626 partits oficials amb l'equip de la Fonteta, dels quals 206 han estat en tornejos europeus.

És el màxim anotador històric del València Basket, amb un total de 5.589 punts, dels quals 3.692 han estat a l'ACB, i fa pocs mesos va superar el fins ara líder Brad Branson (3.647). A més, també és el primer en punts encistellats en competicions europees (1.714) i en la Copa del Rei (158).

En triples a l'ACB, és el cinquè en el rànquing històric, amb 786 cistelles, només darrere d'Alberto Herreros (1.233), Juan C. Navarro (1.179), Àlex Mumbrú (901) i el croat Velimir Perasovic (882).

L'última samarreta taronja de Rafa Martínez, que el jugador de Santpedor va regalar a Joan Roig, propietari del València Basket, es quedarà exposada a l'Alqueria, el gran recinte basquetbolístic que s'aixeca al costat de la Fonteta. «És un bon detall per a un jugador de planter com és el meu cas, crec que pot ser un estímul per a tots els jugadors joves». A més a més, una de les pistes de l'Alqueria portarà el seu nom, i la seva samarreta, amb el número 17, serà retirada quan deixi el bàsquet en actiu. Sobre els seus darrers dies a València, Rafa Martínez ha declarat que «per a mi han estat dues setmanes molt emotives. No m'esperava rebre tant afecte, m'ha sobrepassat tot una mica. Estic molt orgullós dels anys que he estat al València Basket, de poder haver formar part d'aquesta gran família taronja».