Refer un atac triomfador Tenir contenta l'estrella Assegurar el futur si la cosa va bé Tornar a tenir ordre en el seu joc Tenir pes en la lluita pels trofeus Fugir de París

La davantera formada per Messi, Suárez i Neymar va sumar, en tres temporades, 364 gols i 211 assistències.



Messi va fer dilluns 32 anys i no en queden gaires per aprofitar-lo. Cal tenir-lo content i, amb Neymar, passaria.



Neymar havia de ser el relleu natural de Messi i encara és a temps d'assumir aquesta missió si recondueix el comportament i el rendiment

Va marxar per ser líder de l'equip, però no ha demostrat ser-ho com ho havia estat a Barcelona en certs moments.



Neymar solia ser el tercer en discòrdia darrere de Cristiano i Messi en la Piota d'Or. L'any passat va quedar dotzè



No s'ha adaptat a la ciutat, ni a la lliga, i Mbappé l'ha avançat en rendiment.