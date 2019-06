La Ruta Minera manté l'aposta d'esport i turisme sostenible

arxiu particular

La calor pot ser un element a afegir a un recorregut dur arxiu particular

La sisena edició de la Ruta Minera tindrà lloc aquest diumenge. La marxa cicloturista transcorre per aproximadament 20 municipis de l'alt Berguedà, tots relacionats amb la mineria.

Aquesta marxa és una prova no competitiva que inclou dues modalitats diferents: La Ruta Minera i La Pedraforca. La Ruta Minera és la marxa original que consta de 154 km i 3.800 m de desnivell positiu. Es tracta d'un recorregut exigent que inclou l'ascens a cinc ports de muntanya, entre els quals destaca el coll de Pradell, que és un dels emblemes de la prova.

La Pedraforca és una modalitat que transcorre al voltant de la coneguda muntanya berguedana i que comparteix una part del re-corregut amb la marxa tradicional. En aquest cas, l'itinerari té 116 km i 2.800 m de desnivell positiu, que inclou la pujada a quatre ports de muntanya, a excepció del coll de Pradell.

Ramon Tarragó, membre del Club Ciclista La Minera (entitat organitzadora conjuntament amb l'Ajuntament de Berga), va comentar en la presentació de la prova que «la comarca és ideal per a la pràctica del cicloturisme i el ciclisme d'alta muntanya».

Aquest ja és el segon any que la prova ciclista es denomina Gran Premi Diputació de Barcelona, amb un important suport econòmic per part de l'ens provincial. La Ruta Minera també forma part del calendari de proves de la Federació Catalana de Ciclisme. Enguany, s'ha avançat 15 dies respecte de la darrera edició. Tot i això, els organitzadors no descarten fer moviments en el traçat definitiu si persisteixen les altes temperatures. La sortida de la prova serà a 2/4 de 8 del matí des del pavelló d'esports de Berga, que també serà el punt d'arribada.