La federació catalana destinarà 1,2 milions d'euros en ajudes a clubs

La Federació Catalana de Futbol congelarà les quotes per ala pròxima temporada, 2019-2020, com va anunciar en l'assembla de clubs que es va dur a terme a Tàr-rega. La mesura comportarà el manteniment de les quotes federatives per a clubs i federats, de tal manera que no s'incrementarà el seu preu. Els imports que quedaran congelats seran els següents: quota d'inscripció al Portal del Federat, quota d'inscripció de nous clubs, quota d'inscripció d'equips nous, quota d'equip per a la participació en competició oficial, sancions econòmiques per causa disciplinària, i dipòsit per interposar recursos d'apel·lació.

Tanmateix, es va donar a conèixer la campanya «Tots som un equip», que té com a repte impulsar una sèrie d'ajudes econòmiques per promocionar i fomentar el futbol i el futbol sala amateur, als quals destinarà més d'1,2 milions d'euros a partir de la temporada 2019-2020. El 80,04% de les bonificacions aniran adreçades al futbol, mentre que el futbol sala percebrà el 19,96%. Una de les mesures més rellevants serà aplicar el 20% de descompte a aquells federats que tinguin una llicència i estiguin interessats en obtenir-ne una segona (per exemple, de jugador i d'entrenador).

Respecte al futbol, aquesta innovadora iniciativa beneficiarà les categories de Primera, Segona, Tercera i Quarta Catalana masculines, amb fins a sis línies d'ajudes econòmiques, no excloents entre si, a les quals podran optar els clubs que compleixin tots els requisits exigits. En cas de ser així, aquests clubs tindran ajudes del 14,36% en bonificacions de les quotes d'inscripció, del 29,88% en bonificacions del cost del rebut arbitral, del 12,33% en ajut econòmic pels desplaçaments segons el calendari, del 33,76% en bonificacions aplicades a la quota de la mutualitat, del 3,94% en ajuts en material esportiu, i del 5,72% en promoció del Joc Net. Quant al futbol sala, la campanya «Tots som un equip» comprendrà la totalitat de les categories sènior masculí que participen en les competicions de la Lliga Catalana de futbol sala i tindrà quatre línies d'ajudes, a les quals podran optar els clubs que compleixin els requisits sol·licitats. Aquells que ho facin gaudiran d'ajudes del 14,36% en bonificacions de les quotes d'inscripció, del 29,88% en bonificacions del cost del rebut arbitral, del 33,76% en bonificacions aplicades a la quota de la Mutualitat, i del 3,94% en ajuts en material esportiu.

Pel que fa a l'assembla, molt plàcida, amb la participació de 155 assembleistes, va aprovar amb majories àmplies tots els punts de l'ordre del dia. Es va ratificar Pep Graus en el càrrec de vocal de la directiva de la FCF al Berguedà. També es va tenir un detall per als equips centenaris, com l'Igualada i el Navarcles.