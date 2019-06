El futbol de barri té contrastos a Manresa

La realitat actual dels quatre estendards futbolístics dels barris de Manresa, la Pirinaica, la Balconada, el Pare Ignasi Puig i el Sant Pau, evidencia diferències significatives (s'ha de tenir en compte que la crisi va fer estralls a la Sagrada Família i la Font dels Capellans, que es van quedar sense entitat després de la fusió de dos clubs, i també cal citar la desaparició de La Salle de Manresa).

Així, mentre l'equip representatiu del barri de la Mion espera estrenar la gespa artificial properament, amb la represa de l'activitat competitiva, i gaudeix d'una excel·lent salut esportiva, amb més de vint equips, les altres entitats malden per sobreviure en un context de precarietat, sobretot pel que fa a la qualitat de les instal·lacions adequades. La implantació de l'anhelada i reivindicada catifa sintètica als camps de la Balconada i del Xup, durant la legislatura que ara s'inicia, hauria de marcar un punt d'inflexió en la precària situació d'ambdós clubs.



La gespa aferma la feina ben feta

La quantitat d'equips que aplega la Pirinaica segurament va ser determinant en la decisió del consistori de dotar de gespa artificial, en primer lloc, el camp de la Mion. Malgrat uns mesos d'estira i arronsa, finalment les obres fa unes setmanes que van en dansa. La veritat és que el club ja fa unes temporades que viu moments dolços i que segurament la gespa artificial ajudarà a consolidar-los. Es preveu que en la propera campanya la Pirinaica disposi de 21 equips en les diferents categories de futbol 11 i futbol 7.



Renúncia forçosa a la Balconada

La falta de jugadors per donar continuïtat a l'equip ha propiciat que la junta de la Balconada hagi renunciat a la plaça que el primer equip tenia a Tercera Catalana. El nou president del club, Albert García, detalla que «en acabar la temporada, quatre o cinc dels jugadors més veterans de l'equip ens van comunicar que es retiraven, i l'entrenador, Lluís Cebolla, va optar per integrar-se al cos tècnic del Calaf. José Manuel Prieto es va comprometre a assumir el càrrec, però la posterior marxa de mitja dotzena de jugadors més, en aquest cas a equips que els oferien una remuneració econòmica, ens va abocar a prendre aquesta dolorosa decisió». Albert García considera que «és preferible donar continuïtat a l'equip que teníem a Quarta Catalana i optar a l'ascens que jugar a Tercera sense un equip competitiu».

La propera temporada, la Balconada ampliarà el número d'equips formatius. Als sis del curs passat (un cadet, un infantil, dos alevins i dos benjamins), s'hi afegiran un juvenil i un prebenjamí. Albert García espera que «l'Ajuntament de Manresa complirà la paraula que ens van donar Valentí Junyent i Toni Massegú de dotar el nostre camp de gespa artificial el 2020, coincidint amb el quarantè aniversari del barri».



Resistir en espera de la gespa

Tot i el descens del Pare Ignasi Puig a Quarta Catalana, el futbol té garantida la continuïtat al Xup. Francesc Álvarez, que acaba de donar el relleu a Ángel Páez a la presidència, explicita que «hem conformat un equip que els propers cursos ha de conjuntar-se per aspirar a l'ascens quan s'instal·li la gespa sintètica al municipal del Xup, durant l'últim tram de la legislatura que ara s'inicia».

L'equip de veterans de l'entitat participarà, una temporada més, a la Lliga Intercomarcal, mentre que a l'actual equip aleví de futbol 7 que juga a les competicions organitzades pel Consell Esportiu del Bages s'hi afegirà un benjamí.

Per últim, el Sant Pau mantindrà les dues formacions que té actualment en competició: el sènior (Quarta Catalana), que juga i entrena al Xup, i l'equip de veterans que ha segellat l'ascens a Primera Divisió. Aquest conjunt juga i es prepara a Castellgalí. Raúl Ponce, president del club, exposa que «hem demanat una reunió amb el nou equip de govern de l'Ajuntament per tal d'aconseguir que s'adeqüi el camp del barri i els seus vestidors per poder tornar a jugar-hi. Estem a l'espera de la resposta del consistori», conclou.