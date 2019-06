Holanda venç de cap Itàlia, i Suècia dona la sorpresa amb Alemanya

La selecció d'Holanda va fer història i es va classificar per primer cop per unes semifinals d'un Mundial femení. El combinat dels Països Baixos va superar per 0-2 la selecció d'Itàlia, amb dos gols de cap. Miedema i Van der Gragt a la segona meitat van donar el triomf a les holandeses davant d'un combinat italià que no va saber aprofitar les seves ocasions en el primer temps. En l'altre partit d'ahir dels quarts de final, entre Alemanya i Suècia, les sueques van donar la sorpresa i van remuntar per avançar cap a les semifinals. Magull va posar per davant el conjunt dirigit per Martina Voss-Tecklenburg, després d'una xut a mitja altura des del punt de penal, 1-0. Suècia va empatar sis minuts més tard després d'una passada a l'espai a Jakobsson que no va perdonar en l'un contra un, 1-1. A la represa, la referència Blackstenius va aprofitar un rebuig dins de l'àrea petita per posar l'1-2 i deixar encarrilat el pas a semifinals. Alemanya va lluitar fins al darrer moment però va topar amb una efectiva defensa rival.

Anglaterra i els Estats Units disputaran dimarts la primera semifinal (21 h), i Holanda i Suècia, la segona dimecres (21 h).