LaLiga Promises Internacional es decideix avui a Nova York amb el Barça a semifinals

La cinquena edició del Torneig Internacional LaLiga Promises de categoria aleví disputarà la fase final aquest matí (a la tarda en hora catalana) a Nova York. El FC Barcelona, entrenat pel manresà Marc Serra, s'enfrontarà a semifinals a l'Atlètic de Madrid (16 h).

Els blaugrana van classificar-se com a primers de grup després d'imposar-se per 1-0 al Chivas de Guadalajara, d'empatar 2-2 davant del València i de golejar per 8-0 el Hoboken. Als quarts de final, els catalans van desfer-se per un ajustat 2-1 del Vila-real. Pel que fa el seu rival a les semifinals, els blanc-i-vermells van necessitar els penals (3-2) per superar el València, després d'empatar en el temps reglamentari (1-1). L'altre semifinal la disputaran l'Espanyol i el Reial Madrid (17 h). Els blanc-i-blaus van imposar-se als penals (3-2) al Betis, després d'empatar en l'últim segon, als quarts de final, i el Reial Madrid, vencedor en l'edició estatal fa un parell de setmanes, va empatar en l'últim minut de pena màxima (1-1) i va forçar una tanda de penals que va superar per 2-0 davant de l'Inter de Milà. La final del torneig es preveu que es jugui a les 19 h.