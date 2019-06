Leclerc sortirà primer a Spielberg i Hamilton, sancionat, és cinquè

El pilot monegasc Charles Leclerc (Ferrari) va aconseguir la pole al Gran Premi d'Àustria, la novena cita del campionat del món de Fórmula 1, mentre que l'alemany Sebastian Vettel, el seu company d'equip, va ser desè en no sortir a pista en la tercera tanda classificatòria. Per la seva banda, el madrileny Carlos Sainz (McLaren) es va situar quinzè abans de ser sancionat per canviar el motor del monoplaça, fet que el farà sortir des del final de la graella.

Qui també va ser penalitzat és el gran dominador del Mundial, el britànic Lewis Hamilton (Mercedes), que va fer el segon millor registre, però va destorbar Kimi Räikkönen durant la Q1 i arrencarà cinquè. Max Verstappen (Red Bull) sortirà segon i Valtteri Bottas (Mercedes), tercer.