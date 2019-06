L'Igualada és nou equip de Tercera Divisió gràcies a l'ascens del Prat a Segona B

Ha hagut d'esperar tot el mes de juny, però ha valgut la pena. L'Igualada és nou equip de Tercera Divisió gràcies a l'ascens a Segona B que el Prat ha aconseguit avui a Portugalete. Els pratencs, que compten a les seves files amb el jugador de Calders Gerard Puigoriol 'Putxi', han fet bo el 2 a 1 de l'anada i amb un empat a un gol han certificat la nova categoria. L'Igualada, com a millor tercer classificat de Primera Catalana (el Girona C no pot pujar), ocuparà la plaça del Prat a Tercera Divisió, acompanyant al Manresa, l'Andorra i el Vilassar també ascendits. El president de l'Igualada Francesc Jorba ha afirmat que "no hi ha paraules per expressar el que sentim. Hem patit molt aquesta tarda però ara l'Igualada és en el lloc que li pertoca". El club de la capital de l'Anoia va baixar de Tercera Divisió la temporada 2007/08 com també ho va fer el Manresa. Curiosament, enguany les dues entitats han pujat.