El manresà Xavi Cols, tanca del Peníscola, és candidat a jugador revelació de Primera

La Liga Nacional de Futbol Sala ha fet conèixer els noms dels nominats a millors jugadors i entrenadors de la temporada. El Barça Lassa, que va firmar un triplet de títols estatals, s'ha vist recompensat en la majoria de les nominacions, igual que ElPozo Múrcia.

En l'apartat de jugador revelació hi trobem un manresà, Xavi Cols. Els jove jugador tanca del Peníscola està nominat juntament amb Mati Rosa, del Palma, i Mellado, del Cartagena. Cols, que va començar a jugar a futbol sala a la Joviat, va passar ràpidament a les categories base del Manresa FS; del conjunt bagenc va anar al Barça Lassa, on va tenir l'oportunitat de debutar en el primer equip abans de fitxar pel Peníscola castellonenc.

En la nominació per ser el millor jugador hi ha Ferrao, del Barça; Pito, d'ElPozo Múrcia, i Carlitos, del Jaén. Per ser el millor porter pugnaran Juanjo, del Barça, Lassa; Barrón, del Palma, i Fede, d'ElPozo Múrcia. Matteus, d'ElPozo Múrcia; Araça, de l'Osasuna Magna, i Leo Santana, del Barça Lassa, optaran per ser el millor tanca. En l'apartat del millor ala competiran Carlitos, del Jaén; Sergio Lozano, del Barça Lassa, i Miguelín, d'ElPozo Múrcia. I per al millor pívot, Ferrao, del Barça Lassa; Pito, d'ElPozo Múrcia, i Mati Rosa, del Palma, opten al preuat reconeixement

En l'apartat de millors entrenadors, de Primera Divisió estan nominats Andreu Plaza, del Barça Lassa; Diego Giustozzi, d'ElPozo Múrcia, i Antonio Vadillo, del Palma. Pel que fa als millors tècnic de Segona Divisió, hi ha nominats Juanma Marrube, del Pescados Rubén Burela; Maca, del Còrdova, i Javi Garrido, del Software Mengíbar.