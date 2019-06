Les obres al camp de la Mion van a bon ritme

Ara va de debò. Manresa tindrà un tercer camp de gespa artificial aquest estiu (els altres dos, però, al Congost i al Gimnàstic Parc, es troben ja molt degradats pel pas dels anys). El camp de la Mion està en obres i sembla que la Pirinaica podrà començar les competicions del proper curs sobre la catifa verda. Han estat molts mesos d'espera però ara sembla que les obres van a un bon ritme, almenys sobre el calendari previst.

Tant és així que molt possiblement aquesta propera setmana ja es començarà a instal·lar la gespa sintètica pròpiament dit.

L'interès de la Pirinaica és que el camp de futbol 7 que s'ha construït darrerament on hi havia un pàrquing, darrere dels vestidors com a provisional, no només es mantingui, sinó que a més també pugui tenir gespa artificial, encara que aquesta sigui de segona mà. Aquest extrem s'ha d'acabar d'acordar entre el club i el mateix Ajuntament, però en cas d'aconseguir-se donaria molt joc a l'important quantitat d'equips que tindrà la Pirinaica.