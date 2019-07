Els Ànecs, campions al trofeu de vòlei platja de Manresa

Un any més, i ja en van tretze, la plaça de l'Ajuntament de Manresa es va convertir en un camp de vòlei. L'edició d'enguany va aplegar un total de 39 equips mixtos i formats, com a mínim, per 4 persones. D'aquests 39, 12 van jugar en la categoria elit (equips blaus), amb experiència en aquest esport, i 27 s'iniciaven en la pràctica del vòlei platja (equips vermells). En la categoria per als esportistes amateurs, el campió va ser l'equip Martinis, mentre que en la categoria del esportistes amb més anys de pràctica, els Ànecs no van tenir rival i es van coronar com a campions en la tretzena edició del torneig, que va culminar aquest dissabte a la nit a la plaça Major.

En aquesta edició, en la categoria vermella (amateur), els equips finalistes del torneig manresà van ser el Martinis i el Drakaris. Van ser els millors durant la primera fase i les eliminatòries, i així es van plantar en la gran final. Els Martinis va estar més encertats en el darrer partit del torneig i van acabar imposant-se per un ajustat 21-18 al Drakaris per coronar-se com a campió de la tretzena edició del torneig. Acte seguit va ser el torn per la categoria blava (elit). Els Ànecs i Highlights 3.0 va ser els dos finalistes, després de plantar-se en la gran final de l'edició d'enguany. Els Ànecs van acabar vencent en un duel molt anivellat i amb el resultat final de 21-17.

Dimarts havia començat una nova edició del torneig organitzat pel Vòlei 6 i l'Ajuntament. Durant les tardes i nits de la setmana es van anar disputant tots els partits de les fases de grups. Dissabte va ser el torn de les eliminatòries que van donar pas a les finals. El lliurament de premis als campions i finalistes va tenir la presència de Rosa Ortega, la regidora de Joventut al consistori de la capital del Bages.