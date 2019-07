El Barça Lassa podria convertir Nikola Mirotic en el jugador millor pagat d'Europa

El Barça Lassa espera que, els propers dies, Nikola Mirotic li doni una resposta afirmativa a la seva oferta per deixar enrere la seva etapa a l'NBA (ara jugava als Milwaukee Bucks) i tornar cap a Europa. Si ho fa es convertirà en el jugador més ben pagat de tots els que juguen al bàsquet europeu.

Mirotic seria la peça central del nou projecte dirigit, un any més, per Svestislav Pesic. Des del 2014 el club blaugrana no ha guanyat la lliga ACB i la seva absència a la Final Four d'Eurolliga també és habitual. El seu darrer títol dins de la màxima competició data de la temporada 2009-2010.

Albert Soler, com a director de l'àrea d'Esports Professionals del Barça, i Nacho Rodríguez, que és el director esportiu de la secció de bàsquet, són els que negocien la incorporació de Mirotic, ala pivot de passat madridista, ja que va ser jugador blanc del 2008 al 2014.

El jugador montenegrí de 28 anys porta cinc temporades a l'NBA. En l'última temporada va fer l'inici de curs a Nova Orleans i el febrer va fitxar pel Milwaukee. Va rebre 12,5 milions de dòlars i el seu rendiment va ser irregular.