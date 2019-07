El Barça de Marc Serra es revenja i goleja el Madrid a Nova York

El FC Barcelona (del tècnic manresà Marc Serra i del futbolista de Berga Marc Bernal) i el Reial Madrid van repetir ahir la final de LaLiga Promises estatal de feia quinze dies a Vila-real. La versió internacional d'aquesta atractiva competició per a formacions alevins, que s'ha jugat aquests dies a Nova York, va servir als blaugranes per prendre's la revenja del triomf madridista de feia dues setmanes (1-0). Aquesta vegada, l'equip entrenat per Marc Serra (i ajudat per Francesc Soler com a delegat i Marc Costa com a cuidador) va imposar-se per un contundent 6 a 1.

Landri va obrir el marcador favorable al Barça molt aviat en aprofitar una bona assistència de David Sáez (min 3). El Reial Madrid va passar-ho malament els primers minuts, però a l'equador de la primera part va millorar les prestacions i el joc es va igualar força. Tot i això, al minut 16, els blaugrana van aconseguir el segon gol, anotat per Xavi Castellanos en rematar una centrada per la banda dreta de Shane Kluivert (fill de l'exjugador del Barça Patrick Kluivert). Abans del descans, el Reial Madrid va escurçar la diferència (2-1) amb un llançament creuat d'Aimar Garcia a passada de Yago (min 21).

A la represa, després d'uns minuts d'un cert equilibri, el berguedà Marc Bernal va llançar de forma magristal una falta directa i va aconseguir el tercer gol blaugrana (min 29), que aplanava molt el camí, fins al punt que els madridistes ja no van saber reaccionar en la resta de partit. Sylla va fer el 4 a 1 al minut 31. Els blaugrana no en tenien prou i Kluivert, amb un doblet en els darrers tres minuts, va arrodonir el marcador.

El Barça es va desfer, a la seva semifinal, amb força facilitat de l'Atlètic de Madrid. El conjunt català, liderat per un Lamine Yamal de deu, es va imposar per un contundent 4-0. El partit va començar de la millor manera possible i Lamine Yamal va avançar els seus al minut 3 de joc a la sortida d'una falta lateral. Només sis minuts després, Dani Àvila va duplicar l'avantatge en el marcador amb el 2-0 (minut 9) i, just abans del descans, Marc Bernal, amb un llançament ajustat, va deixar el partit pràcticament sentenciat a la primera part amb el 3-0. Ja a la segona meitat, de nou Lamine Yamal va anotar el 4-0 definitiu.

Per la seva banda, la semifinal entre l'Espanyol (vigent campió) i el Reial Madrid va ser molt més disputada. El conjunt català es va avançar al marcador, però el madridista Carlos Díez va fer l'empat i va repetir per guanyar el partit per 1 a 2. En el duel pel tercer i quart lloc, l'Espanyol va desfer-se de l'Atlètic de Madrid per 2 a 0.