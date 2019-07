El Calaf manté el seu bloc i es reforça amb quatre jugadors

El Calaf s'estrenarà a Segona Catalana amb un equip molt semblant al que va aconseguir l'ascens la campanya passada. El tècnic Oriol Hontangas, que tindrà com a ajudant Lluís Cebolla (Balconada), manté el bloc amb quatre incorporacions, el porter Marc Armengol (juvenil Guardiolenca), Said Oulhaf (San Mauro), Víctor Fernández (Súria) i Aitor Mercadal (Balconada). Així mateix, és possible que facin la pretemporada (5 d'gost) diversos jugadors que han acabat la seva etapa de juvenil.

Els partits de preparació del Calaf seran: Solsona-Calaf (16/8), Calaf-Òdena (18/8), Berga-Calaf (21/8, a Sant Joan), San Mauro-Calaf (23/8, a Sant Joan), possible final de la Copa Cor de Catalunya (25/8, a Sant Joan), Cervera-Calaf (29/8) i Calaf-Guissona (31/8).