El cardoní tindrà la gran oportunitat de ser el millor davant de la seva gent

Dos programes, un de curt i un de llarg, i a esperar. «A partir d'aquell moment, ja no es troba a les meves mans, el resultat que obtingui. L'únic que vull és sentir-me satisfet i saber que ho he donat tot quan acabi d'actuar». El cardoní Pere Marsinyach és una clara aposta de medalla en els World Roller Games de Barcelona. La seva modalitat, la de patinatge artístic, serà de les darreres d'entrar en competició. El dia 11 durà a terme el programa curt i, en cas de quedar entre els deu millors, com sembla que succeirà tret de catàstrofe inesperada, competirà el dia 13 per les posicions de podi.

Marsinyach arriba a aquests Jocs Mundials després d'haver aconseguit la medalla de plata en el Campionat del Món que es va disputar l'octubre passat a la Vendée (França). Allà era un dels favorits, després d'haver estat campió europeu poques setmanes abans a les illes Açores, i només va ser superat pel transalpí Luca Lucaroni. En aquesta oportunitat, serà ell el que participarà a casa, davant de la seva gent, amb l'avantatge que això pot suposar. El campionat tindrà lloc en un marc incomparable, el Palau Sant Jordi, que segur que s'omplirà d'aficionats catalans, i del Foment Cardoní, el club del patinador, que esperaran veure'l en algun dels graons del podi.

Als seus 23 anys, Marsi-nyach explica que «clar que les opcions de pujar al podi hi són, però no hi vaig pensant en cap posició en concret. El lloc en què quedi ha de ser la conseqüència de la feina que hem fet, que crec que és bona i hi anem preparats». En els propers dies, al costat dels seus entrenadors, Joan Jané i Carme Sanjosé, acabarà de polir els darrers detalls de les dues actuacions que farà.

Respecte a la totalitat dels Jocs, Marsinyach recorda que «feia molt temps que esperàvem aquesta cita, aquí a Barcelona. És molt complex organitzar tants campionats d'esports diferents en pocs dies i espero que siguin un èxit organitzatiu». A diferència de les cites habituals, en què només hi ha patinadors artístics, en uns World Roller Games «podem compartir experiències amb gent d'altres modalitats. Tenim l'experiència dels primers Jocs, que van tenir lloc a Nanjing fa dos anys, i l'experiència va ser molt positiva. Esperem que ara es torni a repetir aquí».