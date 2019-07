Esportistes de casa que van sobre rodes

Són com uns Jocs Olímpics dels esports de rodes i sense motor. I se celebren a casa, a Barcelona i a quatre poblacions més del voltant (Vilanova i la Geltrú, Mollet del Vallès, Terrassa i Sant Cugat). Els World Roller Games arriben a la segona edició amb la intenció de consolidar-se com la cita més important per a onze especialitats esportives. La competició ja va començar dissabte, la inauguració oficial serà dimecres, però fins avançada aquesta setmana i la que ve no començarà a participar-hi el gruix de la representació de la Catalunya Central. No són gaires, en total onze, pertanyents a tres especialitats, però força d'ells aspiren a ser al podi un cop acabin la seva participació.

El fet que la cerimònia inaugural de la competició tingui lloc quan ja farà cinc dies que hagi començat la competició difumina una mica saber quan entren en competició tots ells. Els primers ja ho han fet. Es tracta de l'equip sub-19 masculí, que va arrencar dissabte i es troba en la primera fase. Els següents són els sèniors, tant masculins com femenins, que disputen la seva competició, el Mundial de la categoria, entre el proper dissabte, dia 6, i el següent diumenge, el 14. Tres dies més tard, entren en acció les participants en alpí en línia. Entre els dies 9 i 12 viuran totes les seves proves en un autèntica marató. Finalment, el torn de l'artístic, amb un Pere Marsinyach que provarà de pujar al podi entre els dies 11 i 14.

L'organització dels World Roller Games, que arriben a la segona edició després de la que es va disputar fa dos anys a Nanjing (la Xina) és possible gràcies a la bona entesa entre la Federació Espanyola de Patinatge i la catalana. Aquesta última es troba dirigida per un altre manresà, Ramon Basiana, un autèntic puntal dels esports de rodes a casa nostra.



Gairebé paritat

La complexitat d'organitzar uns jocs d'aquest tipus fa necessària la presència de 750 voluntaris en les onze seus amb competició. La paritat entre sexes és força gran. Dels 4.120 esportistes, 2.217 són homes (el 53,8% del total) i la resta, més del 46%, són dones. A part dels tres esports ja mencionats, també hi haurà descens, hoquei i freestyle en línia, roller derby, roller freestyle, scooter, patinatge de velocitat i skateboard. Molt on triar i remenar.