L'Igualada és nou equip de Tercera gràcies a l'ascens del Prat a Segona B

Ha hagut d'esperar tot el mes de juny, però ha valgut la pena. L'Igualada és nou equip de Tercera Divisió gràcies a l'ascens a Segona B que el Prat va aconseguir ahir a Portugalete. Els pratencs van fer bo el 2 a 1 de l'anada i, amb un empat a un gol, van certificar la nova categoria dues temporades després d'haver-hi jugat. L'Igualada, com a millor tercer classificat de Primera Catalana (el segon del grup 1, el Girona C, no pot pujar), ocuparà la plaça del Prat a Tercera Divisió. Els igualadins s'afegeixen al Vilassar i l'Andorra, com a campions dels respectius grups de Primera Catalana, i al Manresa, com a vencedor de la promoció d'ascens.

L'Igualada, que va aconseguir la tercera plaça al grup 2 de Primera Catalana en la darrera jornada (amb més puntuació que el Banyoles, tercer al grup 1) havia d'esperar l'ascens de dos equips de Tercera Divisió a Segona B. El Llagostera ho va aconseguir per la via ràpida, però l'Hospitalet i l'Horta, altres dos equips que jugaven el play-off, van ser eliminats a la primera eliminatòria. Només quedava el Prat, equip en el qual juga el jugador de Calders (i que viu a Manresa) Gerard Puigoriol, Putxi. Els pratencs, com a quarts classificats de Tercera Divisió, havien d'eliminar tres equips i, amb molts obstacles pel camí, ho han aconseguit en sis caps de setmana de promocions. Primer van superar el Ceuta, després els canaris del Tamaraceite i ara els bascos del Portugalete. Uns partits gens fàcils amb resultats molt ajustats. Ahir mateix, durant una bona estona el Prat estava eliminat. I és que l'1 a 0 inicial donava l'ascens al Portugalete (min 16). Després va arribar l'empat que els pratencs (min 48) van saber mantenir fins al final.

La gent de l'Igualada no va poder celebrar l'ascens sobre el ter-reny de joc, però sí que ahir, no sense patiments, van exterioritzar la seva satisfacció per l'ascens aconseguit per la compensació per la gesta del Prat. El Farolillo de la capital anoienca va ser el punt de trobada, on s'hi va afegir l'alcalde Marc Castells juntament amb jugadors, tècnics directius, futbolistes de la base, etc.

Un cop finalitzat el partit a Portugalete, el president de l'Igualada, Francesc Jorba, deia que «no hi ha paraules per expressar el que sentim. Hem patit molt aquesta tarda però ara l'Igualada és on li pertoca». El club de l¡Anoia va baixar de Tercera Divisió la temporada 2007-08, com també ho va fer el Manresa. Curiosament, enguany les dues entitats han pujat.