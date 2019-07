Només compta la victòria per a les dues seleccions espanyoles sèniors

Qualsevol campionat d'hoquei patins, tant de categoria masculina com femenina, que es disputi a l'Estat espanyol té un màxim favorit. Els conjunts estatals són els grans candidats a ascendir al capdamunt del podi. De fet, tots dos hi arriben com a vigents campions europeus i mundials, i buscaran repetir el ceptre aconseguit a Nanjing en els torneigs que es disputaran al Palau Blaugrana i al pavelló Isaac Gálvez de Vilanova i la Geltrú.

Pel que fa al torneig masculí, l'equip de l'argentí Alejandro Fernández tindrà un jugador de les nostres comarques. El surienco-gallec Eduard Lamas va tornar l'estiu passat al Liceo de la Corunya, amb el qual va quedar subcampió de lliga i de Copa, un torneig en el qual no va poder actuar a la fase final per lesió. S'ha recuperat i és un dels puntals de l'equip, que ha quedat enquadrat, en la primera fase, en un grup amb Angola, Itàlia i França. Hauria de quedar primer de grup, amb els transalpins com a rivals més complicats, i superar els quarts de final sense complicacions. Aquestes arribarien a les semifinals, on el més probable és que Portugal o Argentina es creui en el seu camí i, en cas de victòria, jugaria la final l'endemà, més que possiblement contra l'altre d'aquests rivals.

En la competició femenina, el format és el mateix i hi haurà doble presència de casa nostra. La veterana és la igualadina Maria Díez, una de les estrelles de l'equip estatal en els darrers èxits i golejadora de la formació de Ricardo Ares, campiona d'Europa l'estiu passat en el controvertit torneig de Mealhada, a Portugal. Aquesta vegada s'hi incorpora la també igualadina Teresa Bernadas. La portera del Voltregà, campiona d'Europa, segur que tindrà minuts. En la primera fase, els rivals seran França, Xile i Suïssa. A l'altre grup, els més durs, Argentina, Itàlia, Portugal i Alemanya.



Cara i creu per als sub-19

De moment, els que han començat a competir són Aleix Marimon (Igualada Rigat) i el porter Jordi Pons (Cadí) amb la selecció estatal sub-19. Dissabte van perdre per 3-4 contra Argentina i ahir van derrotar Suïssa per 0-9, amb tres gols del jugador anoienc. Avui, tercer partit, contra Xile, a partir de les vuit de la tarda, també a Vilanova i la Geltrú.