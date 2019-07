Els nostres equips d'EBA ja tenen les plantilles perfilades

Els tres equips de les nostres comarques que militaran a la Lliga EBA la propera temporada, l'Igualada, el Tenea Esparreguera i el Martorell, ja tenen pràcticament definides les seves plantilles de cara al curs vinent.

Al Club Bàsquet Igualada, que es va quedar a només un partit d'aconseguir l'ascens a la LEB Plata, continuaran nou dels jugadors que ja hi eren l'any passat: Miquel Benito, Roger Pérez, Jaume Tor-res, Eduard Tejero, Pau Camí, Xexi Carrión, Carles Fons, Edu Burgès i Jordi Torres. A més, els anoiencs han incorporat Oriol Mateu, un escorta que prové de l'AB Vendrell. A l'equip tècnic, que el seguirà encapçalant l'entrenador Jordi Martí, hi ha la novetat de Marc Rovirosa, que estava a la direcció tècnica del Vendrell i col·labora al Programa de Detecció i Perfeccionament de la federació catalana. A més d'estar al primer equip, Rovirosa durà les regnes del sènior B dels anoiencs.

Per la seva banda, el Tenea Esparreguera ha renovat onze jugadors de la plantilla de la temporada passada: Albert Merí, Miquel Aliaga, Marc Raventós, Ruben Morales, Marc Jorba, Miki Moliner, Dani Fontanals, Martí Sellarès, Pau Campaña, Francesc Riera i Rubén Romero. El dotzè home que completarà la plantilla és un fitxatge de renom per a un equip d'EBA. Es tracta del pivot del Sudan de 2,18 metres Deng Mayot, que el curs 2015-16 va jugar dos partits a la Lliga Endesa amb el Bàsquet Manresa i la campanya passada va estar a les files de l'Extremadura Plasencia, de la LEB Plata, on va acreditar una mitjana de 4,8 punts i 4 rebots per partit.

Finalment, el CB Martorell seguirà comptant amb Toni Olivares com a entrenador principal i amb Jordi Pi com a ajudant. Quant als jugadors, el club ja ha anunciat, a través de les xarxes socials, les renovacions de Martí Fonollà, Quim Fernández, Xavi Balaguer, Jordi Pujolreu, Jordi Ramón i Ivan Llull; i ha fet oficials les incorporacions del pivot Sergi Solé, del base Robert Marsol (provinent del júnior del Bàsquet Manresa), de l'ala Silvestre Esteves, de l'ala pivot Jordi Oller (que arriba de l'Artés B) i de l'escorta Àlex Esteban (format a les categories inferiors del FC Barcelona i que el curs passat jugava al filial del Baskonia, a la LEB Plata).