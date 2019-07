La Salle i el Vilatorrada tindran nous entrenadors el proper curs

Fins a cinc equips de casa nostra prendran part la temporada vinent a Primera Catalana: el CB Vilatorrada, La Salle Manresa, el Sedis, el Nou Bàsquet Olesa i l'Asfe de Sant Fruitós. Tots ells ja tenen ben encarades les plantilles per fer front al curs 2019-20.

El Club Bàsquet Vilatorrada estrenarà tècnic amb la figura de Pep Ferrer, que tindrà Toni Garcia i Alex Rubió com a ajudants. Pel que fa als jugadors, el club bagenc ha incorporat l'ala Joan Pons, provinent de l'Sferic, mentre que han causat baixa Genís Canal i Jordi Fornells, fitxat per l'Artés. D'altra banda, han renovat Arnau Crespo, Miquel Oliva, Roger Solernou, Sergi Algué, Juan Ayala, Gerard Tejero, Oscar Zafra, Axel Llull i Ferran Belmonte.

La Salle Manresa també tindrà nou entrenador, Toni Manyosas, que estarà acompanyat per Xavier Cornet com a ajudant i per Jose Garrido fent les funcions de delegat. Els lasal·lians tindran la baixa de Salvador Farrés, que marxa a l'Almeda de Copa Catalunya, i mantindran Martí Cuñé, Pau Virós, Albert Aguilera, Jordi Roqueta, Oriol Font, Nil Martínez, Oriol Torreguitart, Gerard Talarn i Arnau Camprubí.



El Sedis manté gran part del bloc

El Sedis Bàsquet, per la seva part, ha confirmat la continuïtat de quatre jugadors: Oriol Lara, Nil Bregolat, Víctor Seguín i Jordi Ser-rato. Cristian Jorge no seguirà, mentre que Sergi Serrato, que l'any passat estava a l'equip júnior, passarà a formar part del sènior. En tot cas, des de l'entitat urgellenca preveuen renovar la majoria de l'equip.

Pel que fa al Nou Bàsquet Olesa, ha anunciat a través de les xarxes socials les renovacions del tècnic Víctor Belenguer i dels jugadors Salvador Claramunt, Ignasi Expósito, Albert Fontanals, Enric Aliaga i Marc Fontanals.



L'Asfe busca un home interior

Finalment, l'Asfe de Sant Fruitós, que va aconseguir l'ascens des de Segona Catalana, mantindrà Màrius Bonjorn com a tècnic, mentre que Ivan Culebras i Txus Marsal seran els seus assistents. Els santfruitosencs no podran comptar amb Xavier Clotet, que fitxa pel Santpedor. Sí que seguiran Sergi Soler, Pol Ortiz, Marc Soler, Sergi Canal, David López, Pau Martínez, Guillermo Requena, Pau Tolo i Joan Soler. Alguns jugadors de l'equip sub-25 ajudaran en els entrenaments i, a més, s'intentarà trobar un jugador interior per completar la plantilla.