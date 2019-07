El segon 3x3 femení de Manresa va reunir seixanta equips a la Joviat

La segona edició del Torneig 3x3 femení de Manresa, sota l'organització del Bàsquet Joviat, es va celebrar dissabte amb gran èxit i amb la participació de seixanta equips en la suma de categories. Els partits es van disputar a les pistes de la Joviat 1 i la Joviat 2. En el lliurament de premis hi van ser el regidor d'Esports de Manresa, Toni Massegú, i Jordan Sakho, el pivot del Baxi.

Pel que fa als diferents equips campions en cadascuna de les deu categories (vuit de femenines i dues de masculines) van ser aquests: en el grup de les veteranes, Remember When; entre les sèniors, La Sira convida; en júniors, L'equip de la Birra; en les cadets, La M.A.M.A.; en infantils, Glober Torpes; en les preinfantils, Hight Level; en mini, primer lloc per a les Invisible Girls; en el grup de preminis, les NBA Girls; en la categoria de mini masculí, el primer lloc va correspondre als Buzzer Bitter, i en premini masculí, triomf dels Cracks.

També hi va haver un torneig de two ball i una sessió especial de risoteràpia a càrrec de tot un gran especialista en la matèria, Toni Fontcuberta. A més, durant la jornada hi va haver la presència i la important col·laboració de David Costa, que és un expert fisioterapeuta i ha treballat molt en el món del bàsquet.

Les sensacions que ha deixat el 3x3 femení de Manresa, que és tot un referent en l'àmbit català per les seves característiques, han estat molt bones i la intenció per part del Bàsquet Joviat és mantenir la iniciativa els propers anys. En les dues edicions celebrades hi ha hagut una alta participació que empeny a continuar apostant-hi.