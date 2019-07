La selecció estatal sub-21 s'emporta el campionat europeu per cinquè cop

L'equip espanyol sub-21 va aconseguir ahir, per cinquena vegada a la seva història, proclamar-se campió d'Europa de la categoria després d'un partit en què va començar passant per damunt d'Alemanya, però en el qual va acabar patint per no haver sentenciat abans.

Els primers quinze minuts van ser un recital espanyol, sobretot d'un Fabián Ruiz que va avançar el seu equip amb un gran xut. Però Alemanya va reaccionar ja a la primera part i, a la segona, va passar a controlar el partit. Espanya va buscar contres i, en una d'elles, un altre xut de Fabián no va poder ser aturat per Nübel i Dani Olmo, amb un toc de qualitat, va anotar el segon. Carlos Soler, que havia entrat de suplent, va poder deixar-ho tot enllestit amb un xut al travesser, però una rematada d'Amiri, que va desviar amb el cap Vallejo i va superar Sivera, va provocar que els cinc darrers minuts, comptant el descompte, fossin de patiment per als espanyols.