Guillem Muñoz és 47è a l'estatal de ciclisme en ruta absolut

El ciclista Guillem Muñoz, de Sant Fruitós i de l'equip Tomàs Bellès, va disputar el Campionat d'Espanya de ciclisme en ruta, per a professionals i elit, que es va fer a Múrcia, sobre un dur recorregut de 194 quilòmetres, i va acabar en el 47è lloc, 15è entre els corredors de la categoria elit.

Hi va haver 176 ciclistes a la sortida, entre ells els millors de la categoria professional. Muñoz no va desentonar i va aguantar fins a la darrera volta amb els de davant, a fins l'escapada final d'Alejandro Valverde i Luis León Sánchez. Va ser el campió mundial, Valverde, qui es va imposar en l'esprint que decidia el títol, el seu tercer en la seva llarga i prolífica carrera. Guillem Muñoz va entrar a meta, per la seva banda, a 1 minut i 20 segons dels dos primers.