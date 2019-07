ARXIu PARTICULAR

L'Esquaix Igualada Subaru manté els seus quatre equips de pàdel femení ARXIu PARTICULAR

Es van presentar les noves equipacions Subaru de pàdel femení per als equips de l'Esquaix Igualada. Encara amb la temporada per tancar del tot, en un principi, l'Esquaix Igualada mantindrà els quatre equips que juguen a les diferents lligues comarcals i federades amb força bons resultats. Tampoc no es descarta la creació d'algun altre equip, qüestió que s'haurà de concretar en les properes setmanes quan la planificació de la temporada 2019-20 quedi definida del tot en l'entitat de l'Esquaix Igualada amb les diferents categories esportives.