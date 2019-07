Messi i Coutinho s'enfronten en un clàssic a les semifinals

Les dues seleccions més clàssiques del futbol sud-americà, el Brasil i l'Argentina, disputaran la propera matinada (a partir de les 2.30 hores) la primera semifinal de la Copa Amèrica, que enguany es disputa en terres brasileres.

El matx es disputarà a l'estadi Mineirao, del qual els brasilers guarden molt mal record, ja que va ser escenari de l'humiliant 1-7 davant Alemanya en les semifinals del mundial del 2014. Els amfitrions, amb el blaugrana Coutinho com un dels jugadors més destacats (ja acumula dos gols i una assistència), han mostrat dues cares ben diferenciades en la competició continental, amb victòries clares davant Bolívia (3-0) i Perú (0-5), i empats a zero contra Veneçuela i Paraguai, en què l'equip es mostrava bloquejat pels nervis. Filipe Luis i Fernandinho són dubtes seriosos, mentre que Tite recuperarà Casemiro, que es va perdre els quarts per sanció.

Per la seva banda, els argentins no van començar bé la competició, amb una derrota enfront Colòmbia (0-2) i un empat amb Paraguai (1-1), però en el triomf davant Qatar (0-2) i, sobretot, en el de quarts davant Veneçuela (0-2, en l'únic matx que no es va resoldre des del punt de penal) es van començar a veure brots verds en el seu joc, amb sengles gols de Lautaro Martínez en els primers minuts. Davant els brasilers, confien en què el blaugrana Leo Messi, fins ara desaparegut en combat, signi una gran actuació. Scaloni, de moment, compta amb tots els seus homes pel partit.