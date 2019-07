Nacho Martín, Berhenameskel i Fabio Santana deixen el Saragossa

El base canari Fabio Santana i l'escorta Johnny Berhenameskel no continuaran a la disciplina del Tecnyconta Saragossa la propera temporada. No s'ha fet efectiva, per part del club, la clàusula que permetia que poguessin seguir un any més. És el mateix cas que ha afectat altres membres de l'equip aragonès com ara Bo McCalebb, Latavious Williams, Marc Martí i Nacho Martín. Aquest darrer, ala pivot de 36 anys, va disputar en la temporada passada la lliga LEB Or amb el Manresa i assolir l'ascens. Precisament la setmana vinent es posa marxa el seu campus al Nou Congost amb dues tandes: del 8 al 13 i del 15 al 19 de juliol.