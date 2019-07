Onze comarques i Andorra tindran equips a Tercera Divisió el curs vinent

Tot i la incorporació de l'Anoia (Igualada) a darrera hora, només onze comarques catalanes, més el Principat d'Andorra, tindran equips a Tercera Divisió la propera temporada 2019/2020.

El Barcelonès és la demarcació que hi tindrà més clubs, cinc, tots ells prou històrics, com el Sant Andreu, l'Horta, l'Europa, el Sants i l'Hospitalet. Segueix el Vallès Occidental amb tres, el Ter-rassa, el Cerdanyola i el San Cristóbal també de Terrassa; amb dos hi ha l'Alt Empordà, que hi té el Figueres i el Peralada, i el Baix Llobregat, amb el Castelldefels i el Santfeliuenc (de Sant Feliu de Llobregat); i amb un, el Bages (Manresa), l'Alt Penedès (Vilafranca), el Maresme (Vilassar de Mar), el Vallès Oriental (Granollers), el Baix Camp (Reus B), el Tarragonès (Pobla Mafumet) i l'esmentada Anoia (Igualada).

D'aquestes vint formacions n'hi ha cinc que no hi eren la temporada passada. El Peralada perquè ha baixat de Segona B, i el Vilassar, l'Andorra, el Manresa i l'Igualada perquè han pujat des de la Primera Catalana, en diferents fórmules d'aconseguir-ho. El Vilassar i l'Andorra com a campions dels respectius grup 1 i 2 , el Manresa com a vencedor de la promoció d'ascens entre els dos segons classificats (davant el Girona C), i l'Igualada, com a millor tercer, ha aprofitat que dos equips de Tercera Divisió, el Llagostera i el Prat, hagin aconseguit la Segona B.

Es dona el cas que a la Tercera Divisió 20019/2020 no hi haurà cap equip de la província de Lleida, i només dos de les de Girona (Peralada i Figueres) i Tarragona (Reus B i Pobla Mafumet). La resta, setze, són de Barcelona.