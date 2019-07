El pare de Neymar es reunirà amb el Barça

Neymar Santos, el pare de Neymar, és a Barcelona juntament amb l'advocat del futbolista per tal de reunir-se amb André Cury, responsable de l'àrea tècnica del Barça a Amèrica del Sud, segons una informació donada per Marcelo Bechler a Esporte Interativo. La reunió serà avui, i l'objectiu és accelerar l'operació retorn del brasiler al Camp Nou. A l'entorn del futbolista hi ha optimisme per tal de poder donar un impuls a la negociació.