Quatre-cents ciclistes desafien la calor en la Ruta Minera per l'alt Berguedà

La Ruta Minera, la prova circular per les carreteres que formen part de la conca minera de l'alt Berguedà, va superar aquest cap de setmana la sisena edició amb un èxit notable ja que van ser uns 400 els participants que van completar aquesta sortida, una de les més dures i prestigioses en el seu estil de les que es fan durant l'any a tot Catalunya. Amb molt bon criteri, els organitzadors del Club Ciclista La Minera van voler preservar la salut dels esportistes participants i van decidir reduir la ruta més llarga de 154 km a 119 per les altes temperatures, provocades per l'onada de calor, que diumenge castigaven el Berguedà sense pietat.

La Ruta Minera de 119 km, de tota manera, incloïa dins del seu recorregut l'ascensió al coll de Pradell, tot un repte. El traçat de 116 km, la marxa coneguda com la Pedraforca, va tenir la participació de 150 corredors, i la Ruta Minera, la llarga, va tenir 250 ciclistes participants, que junts completaven els 400.

La sortida, en ambdós casos, és de Berga, cap a Guardiola de Berguedà, encara que no s'hi arriba perquè s'agafa el trencall cap a Saldes. La Ruta Minera agafa el camí cap a Vallcebre per pujar a l'esmentat coll de Pradell. Els cicloturistes es retroben a Gósol, pugen el coll de Josa per després anar cap a Tuixén, Sant Llorenç de Morunys i enfilar el camí de tornada cap a Berga pel coll de la Mina. El temps dels cicloturistes va oscil·lar, segons el casos, entre les 4 i les 7 hores.

No hi ha premis ni tampoc classificacions per arribar abans o després. La satisfacció és poder completar la Ruta Minera o, si és el cas, la Pedraforca.

Aquest és el segon any que la prova ciclista ha estat batejada com a Gran Premi Diputació de Barcelona, que ha comportat un ajut econòmic important per part de l'ens provincial, ben agraït per l'entitat organitzadora. La Ruta Minera també s'integra dins del calendari de proves controlades per la Catalana de Ciclisme.

La prova s'havia avançat uns quinze dies aquest 2019, si es pren com a referència l'edició de l'any passat, per evitar la calor. No ha estat suficient i el Club Ciclista La Minera va reaccionar de forma diligent reduint el quilometratge.