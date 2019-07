La selecció estatal supera Portugal amb Pol Roca i Aitor Caldito

Arxiu particular

Aitor Caldito i Pol Roca, del CAI Arxiu particular

Pol Roca i Aitor Caldito, atletes de categoria sub-18 del CA Igualada Petromiralles, van competir formant part de la selecció estatal juvenil a la Copa Ibérica sub-18 Go-Fit entre Espanya i Portugal, que va tenir lloc a les pistes de Moratalaz (Madrid). En aquesta competició, a més, hi van participar els esportistes seleccionats per la RFEA. L'anoienc Pol Roca va assolir la medalla d'argent en salt d'alçada i la seva marca més òptima va arribar fins als 2,00 m, els mateixos que va aconseguir el gua-nyador Alvaro Infante. Per la seva part, Aitor Caldito va aconseguir la medalla de bronze en salt de llargada, el seu millor intent de 6,82m. En el còmput global, la selecció estatal es va imposar a Portugal amb 242 punts, i va guanyar 34 de les 39 proves.