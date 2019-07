«Vinc amb humilitat, amb ganes d'ajudar»

Hi ha il·lusió col·lectiva i amb la setantena d'aficionats que es van desplaçar ahir fins al pavelló del Nou Congost per poder assistir a la presentació de Pedro Martínez queda clar que el Baxi Manresa 2019-20 genera expectació. I que l'arribada de Martínez, després del cop de la marxa de Peñarroya, ha estat molt ben acollida.

Segurament una mica sorprès per la requesta creada, ahir vam poder escoltar un Martínez amb moltes ganes de comandar la nau però alhora de ser un integrant més del projecte col·lectiu: «Jo vinc amb moltes ganes d'ajudar i amb humilitat. L'entrenador, és veritat que és una part important en un equip però hi ha més persones i no m'agrada el protagonisme». Va deixar ben clares, d'entrada, les raons de la seva decisió: «Havia de prendre una decisió entre dues ofertes molt bones, la de l'equip on ja era, el Gran Canària; i la del Manresa, que realment ha fet una campanya extraordinària, amb el llistó molt amunt. He de dir que, des del primer moment, quan em va trucar Román Montañez i, més tard, vaig parlar personalment amb el president, Josep Sàez, i de nou amb el Román, la proposta que em van fer em va captivar. Vaig veure persones amb les idees ben clares, sabent el que toquen, amb un club humil però amb una gran ambició per fer les coses bé. Em van convèncer». Martínez, més endavant, va comentar que «és una decisió presa també amb el meu entorn més proper, no tan sols el familiar, que ha vist clar que decantar-me pel Manresa era el més oportú en aquest moment de la meva trajectòria».

Martínez, de 58 anys, fa la seva tercera estada al Bages després de les etapes del 1990 al 1994 i 2014-15. Arriba a un club que veu «molt diferent del de fa cinc anys. D'entrada, els que no eren al davant eren Sàez i Montañez, i la situació econòmica ha variat en positiu. L'ambient que vaig veure en els tres partits al Congost als quals vaig assistir va ser magnífic, extraordinari. La comunió que jo vaig veure entre l'afició i l'equip va ser fantàstica, jo hi vaig participar també». És conscient que arriba en un moment amb el llistó amunt esportivament: «Sí, s'ha viscut una temporada històrica. Cal felicitar la feina feta per Joan Peñarroya, per cert, un exjugador meu al qual tinc molta estima. Però, com ja he dit, la feina d'un club és col·lectiva i aquí continuarà un equip tècnic amb el qual estic ben content de tornar a treballar i uns gestors als despatxos que també han fet possible arribar fins aquí. Ara esperem poder tenir el millor equip possible per competir de la manera més òptima possible. S'ha fitxat Dani Pérez, que penso que és una incorporació molt bona, i es tracta d'anar completant l'equip les properes setmanes sabent que potser, aquests primers dies, els clubs que són més poderosos econòmicament poden tenir més prioritats».

El tècnic també demana que es toqui de peus a terra: «Cal tenir clar que, a vegades, tot i fer les coses molt bé, els èxits no estan garantits. Hem d'acabar aquesta temporada conscients i contents d'haver-no donat tot. Aquest club ha guanyat una lliga, una Copa del Rei, s'ha classificat enguany entre els vuit primers però molts anys ha lluitat per salvar-se».

El fet de disputar la Champions League, el torneig continental al qual té dret el Baxi, és un estímul per a Martínez: «És cert que implica un desgast, però jo hi veig força més avantatges que no pas inconvenients. És una ocasió per créixer i ha influït en el fet que decidís venir. En tot cas, sense renunciar a res a Europa, la prioritat clara és la lliga ACB».



Sàez: «Ens pot fer millors»

Abans de Martínez, qui va prendre la paraula a la pista del Nou Congost va ser el president Josep Sàez. Va resumir en poques però aclaridores paraules el que suposa l'arribada del tècnic i quin ha de ser el futur del club.

«Primer de tot vull donar les gràcies al senyor Martínez per acceptar la nostra oferta. No necessita presentació, ha guanyat una lliga, una Supercopa, la Korac i és l'entrenador en actiu a l'ACB amb més partits. Nosaltres estem convençuts que ens pot ajudar a ser millors. S'afegeix al projecte que fa dues temporades que vam encetar i ho fa amb il·lusió, molt motivat. Ja ens va acompanyar en alguns partits a la grada durant la temporada passada i es va adonar de la dinàmica que tenim. Som un club auster però en ambició no ens guanya ningú, volem ser un equip consolidat a l'ACB i fer un bon paper a Europa. Li agraïm la confiança que té amb nosaltres i estem segurs que serà el líder que necessitem»