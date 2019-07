El Baxi podria estar a prop del fitxatge del veterà Eulis Báez

L'ala-pivot dominicà Eulis Báez, de 2,01 metres i 37 anys, prou conegut dels aficionats de la lliga Endesa, podria ser la segona incorporació del Baxi Manresa per a la temporada que ve. Segons va informar en el seu reconegut, en temes de fitxatges, compte de Twitter el periodista Chema de Lucas, Báez estaria molt a prop d'arribar a un acord amb els bagencs.

Si es confirma aquesta incorporació, es començaria a notar la mà del tècnic, Pedro Martínez, en la confecció de la plantilla bagenca. Si el primer fitxatge, el del base Dani Pérez, era d'un jugador que havia coincidit amb Joan Peñarroya a Andorra, aquest és el d'un home de la confiança total del tècnic barceloní. De fet, després d'arribar a l'Estat espanyol el 2005, a l'Akasvayu Vic de la lliga LEB-2 i d'un pas per Lleó, Báez va debutar a l'ACB a Valladolid, on va estar dues temporades, i, després d'un pas d'un any pel Joventut, l'estiu del 2012 va ser contractat per l'Herbalife Gran Canària, amb Pedro Martínez a la banqueta.

Báez ha estat set temporades a l'equip insular, les dues primeres i els tres darrers mesos en mans del nou tècnic del Baxi i qui sembla que serà el seu entrenador a partir de l'agost. Es tracta d'un jugador potent físicament, amb bona capacitat rebotadora i sobrada experiència a la competició. Amb els anys ha anat desenvolupant un bon tir de mitjana distància. En la lliga que acaba de finalitzar, Eulis Báez, que té passaport espanyol, ha fet 8 punts i 3 rebots en 21 minuts de mitjana.