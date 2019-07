El Cadí confirma que debutarà a Europa la temporada vinent

El Cadí la Seu ha confirmat aquest dimecres que la temporada que ve participarà per primera vegada en competició europea. El seu tercer lloc a la Lliga Femenina li ha donat opció d'entra a l'Eurocup, a la qual accedeix després de negociacions en les darreres setmanes per fer viable el projecte.

El president del club, Pere Porta, ha fet pública la següent nota:

A més, el director esportiu de l'entitat, Pep Ribes, ha declarat que "pel Cadí la Seu, participar a l'Eurocup Women és un premi, un repte i un orgull. Un premi a l'excel·lent temporada realitzada, finalitzada en tercer lloc a la classificació, en la qual s'han assolit els millors resultats de la nostra història a la Lliga Femenina. Un repte, perquè competir a l'Eurocup són paraules majors, portar l'equip a donar una imatge europea i a compaginar la doble competició durant la setmana. Aquests factors han estat clau per confeccionar la plantilla. Estem molt contents de com ha quedat i creiem que farà un bon paper. I finalment, un orgull perquè portar el nom de la ciutat i de la comarca per mèrit propi en l'àmbit europeu és motiu per estar orgullosos".

Actualment, l'equip està al complet, a falta d'anunciar la jugadora que tancarà el joc interior i que es posarà a les ordres de Bernat Canut, el tècnic, a final d'estiu.