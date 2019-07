arxiu particular

El campus del CP Manresa, un èxit al Pujolet arxiu particular

La vuitena edició deI campus de tecnificació de patinatge artístic va finalitzar després de cinc jornades de treball al parquet del pavelló del Pujolet. L'esdeveniment va ser organitzat pel Club Patí Manresa i coordinat pel seu equip tècnic, i va incloure destacats esportistes del panorama tant estatal com internacional del patinatge artístic, entre ells Pierluca Tocco, italià subcampió del món, i la manresana setena del món Noemí Isla, a més a més d'altres tècnics reconeguts com Alfred Alsinet i Joan Potrony. Aquesta edició es recordarà com una de les més concorregudes, amb més de 50 patinadors procedents de clubs d'arreu de Catalunya. Els organitzadors van tenir la col·laboració de l'empresa PMU Multisector.