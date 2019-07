David Gallego i l'Espanyol són els més primerencs d'arrencar, avui

L'Espanyol del surienc David Gallego inicia avui la pretemporada en una campanya històrica per a l'entitat, ja que suposa el seu retorn a una competició continental dotze anys després de l'última vegada. Avui, la plantilla es dividirà en tres grups i farà les proves mèdiques i físiques habituals. Les primeres seran al matí, a la clínica Corachán, i les segones, a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. En la plantilla blanc-i-blava hi ha un altre representant de les nostres comarques, el central manresà Lluís López, que és entre els 25 jugadors, inclosos alguns del filial, que començaran a preparar-se per a la temporada.

A part dels lesionats David López i Pablo Piatti, tampoc no hi sean Marc Roca, Hernán Pérez i Mario Hermoso, amb permís per incorporar-se més tard. El club està pendent de la possible baixa de Borja Iglesias, pretès pel Betis, i també del fitxatge del central colombià Bernardo Espinosa, procedent del Girona.