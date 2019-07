Messi explota contra els àrbitres després de quedar fora de la Copa Amèrica

L'estrella del Barça Leo Messi s'ha mostrat molt crític amb l'arbitratge de l'equatorià Zambrano en el partit de semifinals de la Copa Amèrica on la seva Argentina ha caigut davant Brasil per 2-0. El crac argentí no ha dubtat a posar a la Conmebol al centre de la polèmica. "Dos penals no s'han xiulat", ha dit molest amb l'arbitratge i ha afegit que els col·legiats "no han anat cap cop al VAR, increïble".

"Tant de bo la Conmebol faci alguna cosa, encara que no crec que faci res perquè el Brasil ho gestiona tot, i per tant és molt complicat", ha prosseguit queixant-se.. D'altra banda, Messi s'ha mostrat content amb el treball realitzat pels seus companys i va assegurar que hi ha molt futur a la selecció del seu país.