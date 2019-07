Nadal debuta amb una clara victòria i l'espera l'excèntric Nick Kyrgios

Rafa Nadal, número 2 del món i cap de sèrie número 3 del torneig, va debutar amb un còmode triomf en la primera ronda de Wimbledon. Va derrotar el japonès Yuichi Sugita per 6-3, 6-1 i 6-3 i espera del duel de la segona fase. El seu rival serà més complicat, l'australià Nick Kyrgios, un jugador amb el qual ja ha tingut discussions fora de la pista i que ahir va necessitar cinc sets per derrotar el seu compatriota Jordan Thompson.

La jornada no va ser gaire bona per als espanyols, amb derrotes d'Albert Ramos i Pablo Andújar en la competició masculina i de Garbiñe Muguruza, que continua instal·lada en un forat de joc i confiança, i la catalana Paula Badosa en la femenina. Sí que va vèncer la canària Carla Suárez, que va derrotar l'austaliana Samantha Stosur per 6-2 i 7-5.

Pel que fa a altres favorits, Roger Federer va haver de jugar quatres sets, després de perdre el primer, per vèncer el sud-africà George Lloyd Harris. En la prova femenina, triomfs per a Serena Williams i per a la vigent campiona, l'alemanya Angelique Kerber. Tampoc no va tenir gaires problemes la nova número 1 mundial i triomfadora a París, l'australiana Ashley Barty, per vèncer la xinesa Zheng per 6-4 i 6-2.